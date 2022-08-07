Гвардиола красноречиво ответил критикам Холанна

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об успешном дебюте Эрлинга Холанна в Премьер-лиге.

22-летний норвежец принёс победу «горожанам» в матче первого тура АПЛ (2:0), отметившись дублем. Игра форварда вызвала множество восторженных отзывов, в то время как неделей ранее после неудачи в матче Суперкубка с «Ливерпулем» (1:3) Холанн стал одним из главных объектов критики.

«Неделю назад, когда мы упустили свои шансы, люди называли его неудачником и говорили, что он не сможет адаптироваться в Премьер-лиге. После сегодняшнего матча его ставят в один ряд с Анри, Ширером, Роналду...», – сказал испанский рулевой «Манчестер Сити» в послематчевом интервью.