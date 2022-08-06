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Пономарёв считает, что ЦСКА не нужно возвращать в команду Влашича

06 Августа 2022 • 14:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
Через 2 ч. 41 мин.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича в стан «армейцев».

«ЦСКА не стоит возвращать Влашича. В одну реку два раза не войдешь. Да, он прилично играл за армейцев, но его время в клубе прошло», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Эксперт считает, что Влашич уже не будет играть на том уровне, который демонстрировал во время игры за ЦСКА, ведь тогда он тащил всю команду на себе.

Напомним, 24-летний футболист перешел в «Вест Хэм» из ЦСКА прошлым летом за 30 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 31 встрече во всех турнирах, забил один мяч и сделал две голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вест Хэм Владимир Пономарёв Никола Влашич
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