Холанн: «Приятно, что забил на глазах отца»

Действующий чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» начал очередной поход за чемпионским титулом с гостевой победы над «Вест Хэмом». Два гола суперновичка команды Эрлинга Холанна обеспечили «горожанам» оптимальный старт в турнире.

Ну и дебют самого Холанна также можно назвать оптимальным. Он доволен итогами игры.

- Хороший старт. Я мог забить и больше, но пока мы наигрываем связи на поле. Очень приятно, что оба гола увидел мой отец. Для меня это важно, - цитирует Холанна Sky Sports.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет дома с «Борнмутом», эта игра состоится 13 августа.