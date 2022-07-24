В «Сассуоло» раскрыли детали перехода Скамакки в «Вест Хэм»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали подтвердил переход нападающего итальянской команды Джанлуки Скамакки в «Вест Хэм».

Также Карневали подробно раскрыл детали предстоящей сделки, выразив уверенность в том, что 23-летний форвард сможет проявить себя в чемпионате Англии.

«Скамакка перейдёт в «Вест Хэм» за 36 миллионов евро. Мы можем получить ещё 6 миллионов в виде бонусов. Кроме того, в сделке прописано, что мы сможем получить 10% от будущей перепродажи игрока», — приводит слова Карневали Corriere dello Sport.

В минувшем сезоне Скамакка провёл за «Сассуоло» 38 матчей, забив 16 голов и отдав одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 30 миллионов евро.