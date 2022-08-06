Мойес: «Возможно, Холанн – самый перспективный нападающий в мире»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес сделал комплимент нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну. Напомним, что «молотобойцы» завтра примут у себя дома «горожан» в рамках первого тура нового сезона Английской премьер-лиги.

«Манчестер Сити» добавил в свой состав многообещающего профильного форварда. Возможно, он является самым перспективным игроком не только в этой стране, а и в мире, поэтому за ним будет интересно наблюдать», – сказал Мойес на пресс-конференции.

Холанн перешёл в «Манчестер Сити» этим летом из дортмундской «Боруссии». Норвежец обошёлся английскому клубу в 75 миллионов евро.