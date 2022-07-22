«Вест Хэм» согласовал один из самых дорогих трансферов в своей истории

«Вест Хэм» и «Сассуоло» достигли договорённости по условиям трансфера нападающего Джанлуки Скамакки.

Сделка обойдётся лондонскому клубу в 42 млн евро, из которых 6 млн – бонусные надбавки. Кроме того, «Сассуоло» получит 10% от будущей перепродажи Скамакки, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Трансфер полностью согласован и вскоре будет оформлен, а сам форвард уже урегулировал личные контрактные условия с «молотобойцами». В течение 48 часов итальянец пройдёт медосмотр в расположении английского клуба.

Трансфер Скамакки войдёт в тройку самых дорогостоящих приобретений «Вест Хэма» за всю историю: первое место сохраняет за собой Себастьян Алле – 50 млн, вторая строчка у Фелипе Андерсона – 38 млн, а третье место делят Курт Зума и Найеф Агер – по 35 млн.