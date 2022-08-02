Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден согласовал условия нового контракта с «горожанами».

По информации Daily Mail, Фоден заключит новый трудовой договор с «Манчестер Сити» до 2027 года. Подписание контракта состоится в ближайшие недели. Сообщается, что переговоры с 22-летним футболистом велись несколько месяцев. По новому соглашению Фоден будет получать около 270 тысяч евро в неделю, что значительно превышает его нынешнюю заработную плату (~ 36 тыс евро). Согласно данным портала transfermarkt, стоимость англичанина составляет 90 миллионов евро.

В первом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» в гостях сыграет с «Вест Хэмом».