Кин рассказал, в чём похожи Роналду и Холанн

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин провёл параллели между игрой Эрлинга Холанна и Криштиану Роналду.

Новичок «Манчестер Сити» отметился дублем в своём дебютном матче в Английской премьер-лиге против «Вест Хэма» (2:0).

«Холанна схож с Роналду своей манерой резкий забеганий, – рассказывает Рой Кин в студии Sky Sports. – Как и Роналду, он не слишком активно участвует в построении атак, зато когда мяч оказывается в чужой штрафной площади – он тут как тут», – отметил ирландский телеэксперт.

Напомним, что Эрлинг Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро без учёта бонусов.