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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кин рассказал, в чём похожи Роналду и Холанн

07 Августа 2022 • 20:59 Комментировать
Вест Хэм
0:2
Манчестер Сити
окончен

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин провёл параллели между игрой Эрлинга Холанна и Криштиану Роналду.

Новичок «Манчестер Сити» отметился дублем в своём дебютном матче в Английской премьер-лиге против «Вест Хэма» (2:0).

«Холанна схож с Роналду своей манерой резкий забеганий, – рассказывает Рой Кин в студии Sky Sports. – Как и Роналду, он не слишком активно участвует в построении атак, зато когда мяч оказывается в чужой штрафной площади – он тут как тут», – отметил ирландский телеэксперт.

Напомним, что Эрлинг Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро без учёта бонусов.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рой Кин Эрлинг Холанн
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окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.65 4.00 5.20
окончен Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити 8.50 5.10 1.35
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