​Холанн оформил первый дубль в «Манчестер Сити»

Эрлинг Холанн начал забивать за «Манчестер Сити» в первом же матче за команду в Премьер-лиге. В субботней игре против «Вест Хэма» норвежский форвард к средине второго тайма оформил дубль.

Сначала Холанн реализовал пенальти, который сам же и заработал, а затем норвежец реализовал выход один на один с голкипером. В этой ситуации стоит отметить отличную голевую передачу в исполнении Кевина де Брёйне.

Следить за матчем между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Напомним, что Эрлинг Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».