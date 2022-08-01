Гвардиола: «Филлипс готов играть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что новичок команды Кэлвин Филлипс готов выйти на поле в ближайшем матче первого тура Английской премьер-лиги против лондонского «Вест Хэма», который пройдёт на «Лондон Стэдиум».

«У него есть уверенность, он может играть. Кэлвин прибыл к нам всего две недели назад, но теперь он готов. Ему нужно внедряться постепенно, шаг за шагом», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Филлипс стоит «Манчестер Сити» около 55 миллионов евро. Игрок прибыл на замену Фернандиньо, который отправился доигрывать в Бразилию.