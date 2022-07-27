Нападающий сборной Италии Джанлука Скамакка стал игроком английского «Вест Хэма».

О переходе 23-летнего игрока из итальянского «Сассуоло» объявил официальный сайт «молотобойцев». Соглашение рассчитано на пять лет. Согласно данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся «Вест Хэму» в 36 млн евро, ещё 6 млн могут отправиться на счёт «Сассуоло» при активации бонусных пунктов. Итальянский клуб также сможет рассчитывать на 10% от будущей перепродажи форварда.

Скамакка – третий в списке самых дорогих приобретений в истории «Вест Хэма» после Себастьяна Алле (50 млн) и Фелипе Андерсона (38 млн).