Скамакка подпишет пятилетний контракт с «Вест Хэмом»

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка в скором времени поставит подпись под долгосрочным соглашением с английским «Вест Хэмом», если всё пойдёт по плану.

Приобрести 23-летнего форварда сборной Италии долгое время пытался «ПСЖ», однако «Сассуоло» не устраивали предложения парижан, в то время как недавнее предложение «Вест Хэма» было принято. Трансфер обойдётся «молотобойцам» в 40 млн евро. По информации инсайдера Николо Скиры, в Лондоне Скамакка будет зарабатывать 3 млн евро в год без учёта бонусов по контракту, рассчитанному до лета 2027 года.

Джанлука Скамакка забил 16 мячей в 36 поединках прошедшего розыгрыша Серии А. В общей сложности на счету нападающего 24 гола в 65 играх высшего итальянского дивизиона.