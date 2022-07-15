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Скамакка подпишет пятилетний контракт с «Вест Хэмом»

15 Июля 2022 • 20:26 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.90 4.90 1.38
07.08 18:30

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка в скором времени поставит подпись под долгосрочным соглашением с английским «Вест Хэмом», если всё пойдёт по плану.

Приобрести 23-летнего форварда сборной Италии долгое время пытался «ПСЖ», однако «Сассуоло» не устраивали предложения парижан, в то время как недавнее предложение «Вест Хэма» было принято. Трансфер обойдётся «молотобойцам» в 40 млн евро. По информации инсайдера Николо Скиры, в Лондоне Скамакка будет зарабатывать 3 млн евро в год без учёта бонусов по контракту, рассчитанному до лета 2027 года.

Джанлука Скамакка забил 16 мячей в 36 поединках прошедшего розыгрыша Серии А. В общей сложности на счету нападающего 24 гола в 65 играх высшего итальянского дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Сассуоло Джанлука Скамакка Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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