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Райс рассказал, останется ли он в «Вест Хэме»

23 Июля 2022 • 09:34 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.37
07.08 18:30

Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Англии Деклан Райс прокомментировал слухи о своём возможном уходе из лондонского клуба.

Футболист признался, что его раздражают разговоры о вероятном трансфере. Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют «Челси», «Реал», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Я всегда говорил, что пока ничего не произошло, нет смысла об этом говорить. Я игрок «Вест Хэма», у меня есть контракт. Я знаю, что буду капитаном в новом сезоне, и это большая честь», — цитирует Райса Daily Mail.

В минувшем сезоне 23-летний футболист провёл в составе «молотобойцев» 48 матчей, забив четыре гола и отдав четыре результативные передачи.

Рыночная стоимость Райса оценивается в 80 миллионов евро, однако ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба хочет заработать на продаже своего лидера не меньше 100.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Деклан Райс Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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