«Наполи» отказался продавать Зелиньски в «Вест Хэм» за 25 миллионов евро

«Наполи» отклонил предложение «Вест Хэма» о покупке полузащитника итальянской команды Перта Зелиньски, сообщает инсайдер Альфредо Педулла.

По информации источника, руководство лондонского клуба предложило из игрока сборной Польши 25 миллионов евро плюс бонусы. Однако неаполитанцы намерены заработать на продаже своего футболиста минимум 35 миллионов евро.

Действующий контракт Зелиньски с «Наполи» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего хавбека в 40 миллионов евро.

Поляк защищает цвета неаполитанского клуба с лета 2016 года. В минувшем розыгрыше Серии А футболист провёл 35 матчей, забив в них шесть голов и отдав пять результативных передач. Также на его счету два мяча в семи матчах Лиги Европы.