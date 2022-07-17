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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

После обновления контракта Марез сменит мобильник, из-за которого его высмеивали болельщики

17 Июля 2022 • 16:16 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
7.90 4.90 1.38
07.08 18:30

Алжирский нападающий Рияд Марез является вполне обеспеченным мужчиной, однако его мобильный телефон вызывал в последнее время безобидные насмешки со стороны болельщиков клуба. явно потрепанный, много раз падавший - телефон словно принадлежал человеку, у которого нет денег отнести его в ремонт.

- Знаю, знаю, - отшучивался в ответ Марез. - Как только продлю контракт, поменяю телефон.

И вот контракт продлен! Время пришло, и коли «Манчестер Сити» находится в США, пожелаем Марезу удачной покупки!

«Манчестер Сити» начнет выступления в новом сезоне английской Премьер-лиги седьмого августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Рияд Марез
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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