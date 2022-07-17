После обновления контракта Марез сменит мобильник, из-за которого его высмеивали болельщики

Алжирский нападающий Рияд Марез является вполне обеспеченным мужчиной, однако его мобильный телефон вызывал в последнее время безобидные насмешки со стороны болельщиков клуба. явно потрепанный, много раз падавший - телефон словно принадлежал человеку, у которого нет денег отнести его в ремонт.

- Знаю, знаю, - отшучивался в ответ Марез. - Как только продлю контракт, поменяю телефон.

И вот контракт продлен! Время пришло, и коли «Манчестер Сити» находится в США, пожелаем Марезу удачной покупки!

«Манчестер Сити» начнет выступления в новом сезоне английской Премьер-лиги седьмого августа.