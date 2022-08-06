«Манчестер Сити» выбирает между тремя защитниками

«Манчестер Сити» продолжает подыскивать защитника на левый фланг защиты. «Горожане» хотели подписать Марка Кукурелью, однако борьбу за испанца выиграл лондонский «Челси».

По сообщениям Footmercato, в шорт-листе чемпиона Англии есть три альтернативных варианта. В список «Манчестер Сити» входят следующие латерали: Серхи Гомес («Андерлехт»), Алехандро Гримальдо («Бенфика») и Борна Соса («Штуттгарт»).

В нынешний уик-энд подопечные Хосепа Гвардиолы стартуют в новом сезоне английской Премьер-лиги. «Горожане» на выезде встретятся с лондонским «Вест Хэмом». Игра пройдет 7 августа.