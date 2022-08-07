​Холанн забил дебютный гол за «Манчестер Сити»

В воскресенье вечером программу стартового тура Премьер-лиги Англии закрывает матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити». За десять минут до конца первого тайма при счёте 0:0 арбитр назначил пенальти в ворота лондонской команды. Илкай Гюндоган вывел Эрлинга Холанна на вратаря, норвежец пробросил мяч и упал после контакта со стражем ворот «молотобойцев».

Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый удар. Эрлинг Холанн послал мяч в левый от себя нижний угол, а вратарь завалился в противоположную сторону. Для норвежского форварда это был первый гол за «Манчестер Сити».

Напомним, что Эрлинг Холанн перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии».