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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Холанн забил дебютный гол за «Манчестер Сити»

07 Августа 2022 • 19:13 Комментировать (1)
Вест Хэм
0:2
Манчестер Сити
окончен

В воскресенье вечером программу стартового тура Премьер-лиги Англии закрывает матч между «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити». За десять минут до конца первого тайма при счёте 0:0 арбитр назначил пенальти в ворота лондонской команды. Илкай Гюндоган вывел Эрлинга Холанна на вратаря, норвежец пробросил мяч и упал после контакта со стражем ворот «молотобойцев».

Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый удар. Эрлинг Холанн послал мяч в левый от себя нижний угол, а вратарь завалился в противоположную сторону. Для норвежского форварда это был первый гол за «Манчестер Сити».

Напомним, что Эрлинг Холанн перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.60 4.20 6.00
окончен Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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