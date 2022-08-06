У Влашича два варианта для продолжения карьеры

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич с большой долей вероятности покинет команду этим летом. Как сообщает в социальных сетях журналист Николо Скира, на 24-летнего футболиста претендуют два клуба – «Торино» и «Валенсия».

Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес уже сообщил игроку, что тот не входит в его планы. Напомним, что прошлым летом «Вест Хэм» заплатил за футболиста московскому ЦСКА 30 миллионов евро.

«Торино» и «Валенсия» в данный момент предлагают «Вест Хэму» лишь сделку по годичной аренде с правом выкупа. Сам игрок хочет отправиться в команду, которая гарантирует ему место в основе.