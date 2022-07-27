Скамакка: «Всегда мечтал играть в АПЛ»

Нападающий Джанлука Скамакка поделился мыслями после перехода в «Вест Хэм».

23-летний футболист сборной Италии перебрался в лондонский клуб из «Сассуоло» за 36 млн евро.

«Очень рад своему переходу. Долго ждал этого момента, поскольку всегда мечтал играть в Английской премьер-лиге.

Думаю, «Вест Хэм» – идеальная команда для меня. Клуб показал, что действительно заинтересован во мне, и для меня всё стало ясно, когда я поговорил с менеджером.

Не терпится сыграть за новую команду и показать болельщикам, что я умею. Надеюсь, я и болельщики «Вест Хэма» полюбим друг друга», – приводит слова итальянца официальный сайт «молотобойцев».