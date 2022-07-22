Нападающий сборной Италии предложил свои услуги трём английским клубам

Форвард сборной Италии Андреа Белотти продолжает поиски нового клуба.

28-летний игрок стал свободным агентом после окончания контракта с «Торино». Слухи связывали Белотти с многочисленными итальянскими клубами, включая «Милан» и «Рому», а также с французским «Монако» и дортмундской «Боруссией». Согласно сведениям The Sun, итальянец через своего агента предложил собственную кандидатуру английским «Ньюкаслу», «Вест Хэму» и «Эвертону». В случае с «молотобойцами» сделка выглядит маловероятной, поскольку те в настоящий момент ведут переговоры по другому итальянскому нападающему – Джанлуке Скамакке.

Андреа Белотти провёл 251 матч в составе «Торино», отметившись 113 голами.