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Ровно 11 лет тому назад «Манчестер Сити» пригласил лучшего бомбардира в истории клуба

27 Июля 2022 • 16:53 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.37
07.08 18:30

Ровно одиннадцать лет тому назад, в 2011 году, «Манчестер Сити» подписал контракт с аргентинским нападающим Серхио Агуэро - ему было суждено стать лучшим на данный момент бомбардиром клуба, и рекорды его будут побиты еще нескоро.

Сыграв в 390 матчах за клуб, Агуэро забил 260 голов -то есть ровно два гола в среднем за ровно три матча. В составе «горожан» до 2021 года Агуэро выиграл не менее пятнадцати трофеев, а также записал на свой счет 12 хет-триков - по этому показателю он является абсолютным рекордсменом АПЛ. Сейчас футболист уже не выступает, недавно Серхио объявил о намерении заняться гольфом.

Серхио Агуэро. 93:20.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро
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