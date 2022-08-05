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«Вест Хэм» объявил о подписании нападающего за 20 млн евро официально

05 Августа 2022 • 21:37 Комментировать
Бёрнли
...
Лутон Таун
1.75 3.75 4.60
Через 18 ч. 59 мин.

«Вест Хэм» усилил атаку нападающим «Бёрнли» Максвеллом Корне.

Лондонский клуб официально объявил о подписании соглашения с 25-летним ивуарийцем. Договор рассчитан до лета 2027 года, а также предусматривает возможность автоматического продления на год. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Вест Хэм» заплатил за футболиста чуть более 20 млн евро.

Максвелл Корне отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами в 28 поединках за «Бёрнли» в сезоне 2021/22, но не помог команде избежать вылета в Чемпионшип. Ранее форвард защищал цвета «Лиона», в составе которого отыграл более 250 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Вест Хэм Максвелл Корне Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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