Гвардиола рассказал, готов ли продлить контракт с «Манчестер Сити»

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, ныне занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», ответил на вопрос о своем будущем в английском топ-клубе.

«Новый контракт? Я много раз говорил, что подпишу новое соглашение, если руководство того захочет. Готов работать с «Манчестер Сити» дальше», - приводит слова испанского тренера City Xtra.

Напомним, что Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» четыре раза становились чемпионами английской Премьер-лиги.

Сегодня, 7 августа, «Манчестер Сити» стартует в новом розыгрыше чемпионата Англии. Команда Пепа встретится с лондонским «Вест Хэмом».