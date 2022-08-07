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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, готов ли продлить контракт с «Манчестер Сити»

07 Августа 2022 • 08:59 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.50 5.10 1.35
Через 8 ч. 16 мин.

Испанский специалист Хосеп Гвардиола, ныне занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», ответил на вопрос о своем будущем в английском топ-клубе.

«Новый контракт? Я много раз говорил, что подпишу новое соглашение, если руководство того захочет. Готов работать с «Манчестер Сити» дальше», - приводит слова испанского тренера City Xtra.

Напомним, что Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством «горожане» четыре раза становились чемпионами английской Премьер-лиги.

Сегодня, 7 августа, «Манчестер Сити» стартует в новом розыгрыше чемпионата Англии. Команда Пепа встретится с лондонским «Вест Хэмом».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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