Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скамакка: «Получил сильные эмоции»

07 Августа 2022 • 22:09 Комментировать
Вест Хэм
0:2
Манчестер Сити
окончен

Для «Вест Хэма» новый сезон английской Премьер-лиги начался с неудачи в игре с «Манчестер Сити», но вряд ли кто кинет молот в лондонских футболистов, ведь играли они против чемпионов Англии. Итальянский форвард Джанлука Скамакка дебютировал в составе «молотобойцев», но забить не сумел. Он сожалеет о поражении.

- Стадион очень крут, и фанаты тоже, я получил очень сильные эмоции. Но жаль, что проиграли. Будем работать и думать тол ко о работе, - цитирует Скамакку Sky Sports.  

Во втором туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» сразится на выезде с «Ноттингем Форест».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джанлука Скамакка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.65 4.00 5.20
окончен Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити 8.50 5.10 1.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Августа
22:09 · Англия. Премьер-лига
Скамакка: «Получил сильные эмоции»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Они слишком хороши...»
21:54 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Де Йонг не спасёт «Манчестер Юнайтед» 1
21:46 · Англия. Премьер-лига
Крессуэлл: «Соперник был куда сильнее»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола красноречиво ответил критикам Холанна 2
21:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не проигрывает уже в 19 гостевых матчах АПЛ кряду
20:59 · Англия. Премьер-лига
Кин рассказал, в чём похожи Роналду и Холанн
20:56 · Англия. Премьер-лига
Холанн: «Приятно, что забил на глазах отца»
20:40 · Англия. Премьер-лига
​Холанн повторил достижение Агуэро в «Манчестер Сити»
20:37 · Англия. Премьер-лига
Президент «Барселоны»: «У де Йонга есть предложения»
20:27 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор «Баварии» высказался об интересе «МЮ» к Сане
20:26 · Англия. Премьер-лига
Холанн реабилитировался и принёс победу «Манчестер Сити» в игре с «Вест Хэмом» 1
20:18 · Англия. Премьер-лига
Два топ-клуба по-прежнему претендуют на Арнаутовича
20:07 · Англия. Премьер-лига
​Холанн оформил первый дубль в «Манчестер Сити»
19:54 · Англия. Премьер-лига
Роджерс: «Жаль, не взяли три очка»
Все новости
Рекомендуем