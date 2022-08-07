Скамакка: «Получил сильные эмоции»

Для «Вест Хэма» новый сезон английской Премьер-лиги начался с неудачи в игре с «Манчестер Сити», но вряд ли кто кинет молот в лондонских футболистов, ведь играли они против чемпионов Англии. Итальянский форвард Джанлука Скамакка дебютировал в составе «молотобойцев», но забить не сумел. Он сожалеет о поражении.

- Стадион очень крут, и фанаты тоже, я получил очень сильные эмоции. Но жаль, что проиграли. Будем работать и думать тол ко о работе, - цитирует Скамакку Sky Sports.

Во втором туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» сразится на выезде с «Ноттингем Форест».