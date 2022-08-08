Де Брёйне оценил дебют Холанна в АПЛ

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался об игре нападающего Эрлинга Холанна после матча с лондонским «Вест Хэмом» в рамках стартового тура Премьер-лиги.

«Холанн пришел к нам, чтобы забивать голы и оказывать помощь команде. Это он и сделал в прошедшем матче. Мы не оказываем на него большого давления. Понимаем, что вокруг него огромный ажиотаж. Но такой хороший старт точно пойдет ему на пользу», - передает слова бельгийского хавбека пресс-служба «горожан».

Напомним, что в прошедшей встрече Холанн отметился двумя забитыми мячами. Следующий матч команда Хосепа Гвардиолы проведет дома с «Борнмутом».