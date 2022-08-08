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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Брёйне оценил дебют Холанна в АПЛ

08 Августа 2022 • 08:36 Комментировать
Вест Хэм
0:2
Манчестер Сити
окончен

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался об игре нападающего Эрлинга Холанна после матча с лондонским «Вест Хэмом» в рамках стартового тура Премьер-лиги.

«Холанн пришел к нам, чтобы забивать голы и оказывать помощь команде. Это он и сделал в прошедшем матче. Мы не оказываем на него большого давления. Понимаем, что вокруг него огромный ажиотаж. Но такой хороший старт точно пойдет ему на пользу», - передает слова бельгийского хавбека пресс-служба «горожан».

Напомним, что в прошедшей встрече Холанн отметился двумя забитыми мячами. Следующий матч команда Хосепа Гвардиолы проведет дома с «Борнмутом».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне Эрлинг Холанн
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