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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зелиньски принял решение не переходить в «Вест Хэм»

02 Августа 2022 • 19:46 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.50 5.10 1.35
07.08 18:30

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски не стал переходить в «Вест Хэм».

По сведениям Tuttomercatoweb, футболист отказал английскому клубу, потому что не хочет выступать за команду, которая является середняком.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» предложили «Наполи» 40 миллионов евро, именно эту сумму просил клуб за своего полузащитника. Зелиньски была предложена заработная плата в три с половиной миллиона евро в год, но даже она не смогла убедить игрока перебраться в «Вест Хэм».  

В минувшем сезоне 28-летний поляк принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых смог забить восемь мячей и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Наполи Пётр Зелиньски Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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