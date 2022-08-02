Зелиньски принял решение не переходить в «Вест Хэм»

Полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски не стал переходить в «Вест Хэм».

По сведениям Tuttomercatoweb, футболист отказал английскому клубу, потому что не хочет выступать за команду, которая является середняком.

Ранее сообщалось, что «молотобойцы» предложили «Наполи» 40 миллионов евро, именно эту сумму просил клуб за своего полузащитника. Зелиньски была предложена заработная плата в три с половиной миллиона евро в год, но даже она не смогла убедить игрока перебраться в «Вест Хэм».

В минувшем сезоне 28-летний поляк принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых смог забить восемь мячей и сделал пять ассистов.