«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Андерлехта»

Защитник «Андерлехта» Серхио Гомес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

По сведениям The Athletic, «горожане» давно следят за испанским футболистом, они планируют приобрести игрока на длительную перспективу.

Отмечается, что возможный трансфер Гомеса не помешает планам «Манчестер Сити» для оформления сделок под основной состав.

В минувшем сезоне 21-летний защитник принял участие в 49 встречах во всех турнирах, в которых смог забить 7 мячей и сделать 15 результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Серхио Гомеса составляет десять миллионов евро.