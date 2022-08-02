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«Манчестер Сити» заинтересован в подписании защитника «Андерлехта»

02 Августа 2022 • 18:19 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.50 5.10 1.35
07.08 18:30

Защитник «Андерлехта» Серхио Гомес может продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

По сведениям The Athletic, «горожане» давно следят за испанским футболистом, они планируют приобрести игрока на длительную перспективу.

Отмечается, что возможный трансфер Гомеса не помешает планам «Манчестер Сити» для оформления сделок под основной состав.

В минувшем сезоне 21-летний защитник принял участие в 49 встречах во всех турнирах, в которых смог забить 7 мячей и сделать 15 результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Серхио Гомеса составляет десять миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Андерлехт Манчестер Сити Серхио Гомес Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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