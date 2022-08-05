Фоден: Холанн — отличное дополнение для «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал переход нападающего Эрлинга Холанна в стан «горожан».

Фоден сказал Sky Sports, что Холанн является отличным дополнением для «Сити», он скромный, но заставляет всех смеяться, игрок хочет достичь успеха с «горожанами», когда Холанн наберет форму, то его будет трудно остановить.

Напомним, что в текущее трансферное окно Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии», а с Филом Фоденом клуб продлил трудовое соглашение до лета 2027 года.

В первом туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Вест Хэмом», игра пройдет 7 августа в 18:30 по мск.