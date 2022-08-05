Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден: Холанн — отличное дополнение для «Манчестер Сити»

05 Августа 2022 • 18:21 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.50 5.10 1.35
07.08 18:30

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал переход нападающего Эрлинга Холанна в стан «горожан».

Фоден сказал Sky Sports, что Холанн является отличным дополнением для «Сити», он скромный, но заставляет всех смеяться, игрок хочет достичь успеха с «горожанами», когда Холанн наберет форму, то его будет трудно остановить.

Напомним, что в текущее трансферное окно Эрлинг Холанн перебрался в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии», а с Филом Фоденом клуб продлил трудовое соглашение до лета 2027 года.

В первом туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Вест Хэмом», игра пройдет 7 августа в 18:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
05.08  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 3.45 3.55 2.18
06.08  14:30 Фулхэм ... Ливерпуль 10.00 6.00 1.31
06.08  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
06.08  17:00 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Августа
18:21 · Англия. Премьер-лига
Фоден: Холанн — отличное дополнение для «Манчестер Сити»
17:05 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 6 августа 2022
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 6 августа 2022
16:12 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о Роналду: «Нам очень повезло с ним, у нас есть топ-нападающий» 1
16:11 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» продлил контракт с главным тренером официально
16:04 · Англия. Премьер-лига
Роджерс снова настаивает, что Фофана не продаётся
16:03 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Роналду с нами» 1
15:50 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, какой номер возьмёт Кукурелья в «Челси»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Алемани: «У нас было соглашение с Аспиликуэтой»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Поттер – о Колвилле: «У него невероятный потенциал»
15:33 · Англия. Премьер-лига
​Холанн смеялся, когда Эдегор уговаривал его перейти в «Арсенал» 1
15:27 · Англия. Премьер-лига
Мэддисон не уйдёт в «Ньюкасл» и подпишет с «Лестером» новый контракт
15:11 · Англия. Премьер-лига
​Агент допускает трансфер Влашича в «Торино» эксклюзив
15:05 · Англия. Премьер-лига
​Кукурелья – самый дорогой левый защитник в истории
14:59 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ предложил за Гиббса-Уайта 40 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем