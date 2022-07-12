«Вест Хэм» предложит почти 50 млн евро за форварда сборной Италии

Английский «Вест Хэм» настроен переманить в свои ряды нападающего «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуку Скамакку.

Основным претендентом на 23-летнего игрока долгое время считался «ПСЖ», но французскому клубу пока так и не удалось договориться с «Сассуоло» об условиях трансфера. Ситуацией может воспользоваться «Вест Хэм»: по данным журналиста-инсайдера Альфредо Педулла, «молотобойцы» предложат за Скамакку 40 млн евро и ещё 7 млн в виде надбавок – это больше, чем предлагал «Пари Сен-Жермен». Предварительные переговоры между «Сассуоло» и «Вест Хэмом» уже стартовали.

Джанлука Скамакка забил 16 мячей в прошедшей кампании Серии А. В составе сборной Италии форвард провёл семь матчей, не отметившись голами.