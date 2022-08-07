«Манчестер Сити» не проигрывает уже в 19 гостевых матчах АПЛ кряду

Действующий чемпион английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» начал очередной поход за чемпионским титулом с гостевой победы над «Вест Хэмом». Два гола суперновичка команды Эрлинга Холанна обеспечили «горожанам» оптимальный старт в турнире.

Для «Манчестер Сити» это был уже девятнадцатый гостевой матч кряду в английской Премьер-лиге, в котором команда Гвардиолы не проигрывает. Это продление и без того уже давно рекордной серии клуба. В последний раз «Манчестер Сити» проиграл на выезде в первом туре прошлого чемпионата - 15 августа 2021 года он был бит «Тоттенхэмом».

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет дома с «Борнмутом», эта игра состоится 13 августа.