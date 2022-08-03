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«Манчестер Сити» продолжит борьбу за Гвардиола

03 Августа 2022 • 17:32 Комментировать
Штуттгарт
...
РБ Лейпциг
07.08 16:30

«Манчестер Сити» сделает новое предложение «РБ Лейпцигу» по защитнику Йошка Гвардиола.

По сведениям Bild, «горожане» предпримут новую попытку покупки 20-летнего футболиста. Ранее немецкий клуб отклонил предложение «Манчестер Сити», который предлагал 80 миллионов евро за Гвардиола.

Напомним, что защитник перешел в «РБ Лейпциг» летом прошлого года из «Динамо» Загреб, сумма сделки составила 18,5 миллионов евро. В минувшем сезоне Гвардиол принял участие в 44 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Йошко Гвардиол
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ШТУТТГАРТ РБ ЛЕЙПЦИГ
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