«Манчестер Сити» продолжит борьбу за Гвардиола

«Манчестер Сити» сделает новое предложение «РБ Лейпцигу» по защитнику Йошка Гвардиола.

По сведениям Bild, «горожане» предпримут новую попытку покупки 20-летнего футболиста. Ранее немецкий клуб отклонил предложение «Манчестер Сити», который предлагал 80 миллионов евро за Гвардиола.

Напомним, что защитник перешел в «РБ Лейпциг» летом прошлого года из «Динамо» Загреб, сумма сделки составила 18,5 миллионов евро. В минувшем сезоне Гвардиол принял участие в 44 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи. Трудовой договор игрока с клубом рассчитан до 2026 года.