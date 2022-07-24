Грилиш пожаловался на повышенное внимание журналистов

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш пожаловался на то, что журналисты уделяют слишком много внимания его похождениям. По словам Грилиша, которые цитирует издание The Sun, он не видит проблемы в том, чтобы развлекаться должным образом по окончании сезона.

- Конечно, мне нравится развлекаться. После победы в чемпионате я был на Ибице, потом в Лас-Вегасе. Но со мной была моя невеста, и я успевал в то же время еще и тренироваться. Почему-то журналисты всегда пишут лишь обо мне. На Ибице со мной были и другие коллеги по команде, но про них никто ничего не писал, - посетовал нападающий «Манчестер Сити».