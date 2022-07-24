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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Грилиш пожаловался на повышенное внимание журналистов

24 Июля 2022 • 17:27 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.50 4.90 1.37
07.08 18:30

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш пожаловался на то, что журналисты уделяют слишком много внимания его похождениям. По словам Грилиша, которые цитирует издание The Sun, он не видит проблемы в том, чтобы развлекаться должным образом по окончании сезона.

- Конечно, мне нравится развлекаться. После победы в чемпионате я был на Ибице, потом в Лас-Вегасе. Но со мной была моя невеста, и я успевал в то же время еще и тренироваться. Почему-то журналисты всегда пишут лишь обо мне. На Ибице со мной были и другие коллеги по команде, но про них никто ничего не писал, - посетовал нападающий «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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