Гвардиола – о Холанне: «Он ответит критикам своими голами»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен в том, что нападающий Эрлинг Холанн будет забивать за команду много голов.

«Нужно быть поаккуратней со словами. Он ответит своим критикам и будет забивать голы», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что в Суперкубке Англии против «Ливерпуля» Холанн не сумел отличиться голом, хотя имел два момента для взятия ворот. В то же время новичок «скаузеров» Дарвин Нуньес отметился голом и заработанным пенальти.

Трансфер Холанна обошёлся «Манчестер Сити» в 75 миллионов евро. Такая сумма была прописана в качестве отступных в контракте игрока с дортмундской «Боруссией».