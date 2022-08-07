Крессуэлл: «Соперник был куда сильнее»

Для «Вест Хэма» новый сезон английской Премьер-лиги начался с неудачи в игре с «Манчестер Сити», но вряд ли кто кинет молот в лондонских футболистов, ведь им противостоял не просто «Манчестер Сити», а «Манчестер Сити» с Холанном в составе, который благодаря своим физическим и игровым навыкам представляет собой особую «боевую единицу».

Защитник «Вест Хэма» Аарон Крессуэлл считает, что игра закончилась вполне закономерно:

- Мы хорошо начали, но не могли поддерживать высокий темп долго. Соперник был куда сильнее нас, нет смысла отрицать это. Я впервые сыграл против Холаннаю Он мощный, прямолинейный форвард, - цитирует Крессуэлла Sky Sports.