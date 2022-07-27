Скамакка: «Даже Манчини советовал мне перейти сюда»

Новобранец лондонского «Вест Хэма» Джанлука Скамакка поделился своими первыми впечатлениями после перехода. Он дал понять, что выступления в английской Премьер-лиге являются исполнением его мечты, и, в то же время, рассказал, с кем советовался накануне перехода.

- Я поговорил с Манчини перед трансфером. Он сказал, что это наилучший вариант для меня. В чемпионате Англии можно расти и совершенствоваться, вряд ли кто сомневается в том, что это лучший чемпионат в мире, - цитирует Скамакку La Gazzetta Dello Sport.

Чемпионат Англии начнется пятого августа, в первом туре «Вест Хэм» примет дома чемпиона - «Манчестер Сити».

