Мойес: «Они слишком хороши...»

Для «Вест Хэма» новый сезон английской Премьер-лиги начался с неудачи в игре с «Манчестер Сити», но вряд ли кто кинет молот в лондонских футболистов, ведь им противостоял не просто «Манчестер Сити», а «Манчестер Сити» с Холанном в составе. Норвежский футболист забил два мяча, и Дэвид Мойес, наставник «Вест Хэма», не в силах упрекнуть своих игроков:

- Они были так хороши сегодня... Их защитники сыграли сегодня как полузащитник и создали нам проблемы. Нас переиграли, хотя мы старались удержать все под контролем, - цитирует Мойеса BBC Sport.

Во втором туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» сразится на выезде с «Ноттингем Форест».