«Вест Хэм» претендует на защитника сборной Германии

Английский «Вест Хэм» рассчитывает укрепить оборону футболистом сборной Германии Давидом Раумом.
Своей игрой левый защитник «Хоффенхайма» удостоился внимания со стороны множества статусных клубов, включая мюнхенскую «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», об интересе которых сообщалось ранее. Согласно заявлениям The Times, конкуренцию за подписание 24-летнего футболиста готов составить «Вест Хэм», однако покупателей отпугивает ценник, обозначенный «Хоффенхаймом», – почти 40 млн евро.
Давид Раум отметился тремя забитыми мячами и 13 результативными передачами в 32 поединках прошедшего розыгрыша Бундеслиги.