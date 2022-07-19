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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» претендует на защитника сборной Германии

19 Июля 2022 • 22:25 Комментировать
Боруссия М
...
Хоффенхайм
2.18 3.70 3.10
06.08 16:30

Английский «Вест Хэм» рассчитывает укрепить оборону футболистом сборной Германии Давидом Раумом.

Своей игрой левый защитник «Хоффенхайма» удостоился внимания со стороны множества статусных клубов, включая мюнхенскую «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», об интересе которых сообщалось ранее. Согласно заявлениям The Times, конкуренцию за подписание 24-летнего футболиста готов составить «Вест Хэм», однако покупателей отпугивает ценник, обозначенный «Хоффенхаймом», – почти 40 млн евро.

Давид Раум отметился тремя забитыми мячами и 13 результативными передачами в 32 поединках прошедшего розыгрыша Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Хоффенхайм Вест Хэм Трансферы футбола - лето 2022 Давид Раум
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