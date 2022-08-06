Холанн: «Манчестер Сити» должен лучше играть в Лиге чемпионов»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн считает, что его команда впредь должна лучше выступать в Лиге чемпионов. Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Хосепа Гвардиолы вылетели в полуфинале от мадридского «Реала», а за год до этого уступили в финале «Челси».

«Манчестер Сити» должен лучше играть в Лиге чемпионов и закрепить результаты в АПЛ. Будет непросто, ведь есть множество хороших команд. Надеюсь, мне удастся внести свой вклад», – цитирует Холанна официальный сайт «горожан».

Эрлинг уже завтра проведёт свой дебютный матч в АПЛ на выезде против лондонского «Вест Хэма». В Суперкубке Англии против «Ливерпуля» нападающему не удалось отличиться.