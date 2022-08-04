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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола: «Статистика ни о чём мне не говорит»

04 Августа 2022 • 12:54 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Сити
8.50 5.10 1.35
07.08 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что для него статистика не имеет никакого значения. Напомним, что на днях «горожане» начнут новый сезон Английской премьер-лиги выездным поединком против лондонского «Вест Хэма».

«Когда я читаю статистику, она ни о чём мне не говорит и никак не делает меня счастливей. Не важно, 50 голов, 60 голов. Не важно даже то, что мы выиграли 4 титула АПЛ. Это отлично, но сейчас не имеет значения», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что ранее «Манчестер Сити» проиграл в Суперкубке Англии «Ливерпулю» 1:3. Единственный мяч за «горожан» забил новичок Хулиан Альварес.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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ВЕСТ ХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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