Гвардиола: «Статистика ни о чём мне не говорит»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что для него статистика не имеет никакого значения. Напомним, что на днях «горожане» начнут новый сезон Английской премьер-лиги выездным поединком против лондонского «Вест Хэма».

«Когда я читаю статистику, она ни о чём мне не говорит и никак не делает меня счастливей. Не важно, 50 голов, 60 голов. Не важно даже то, что мы выиграли 4 титула АПЛ. Это отлично, но сейчас не имеет значения», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что ранее «Манчестер Сити» проиграл в Суперкубке Англии «Ливерпулю» 1:3. Единственный мяч за «горожан» забил новичок Хулиан Альварес.