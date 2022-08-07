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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн реабилитировался и принёс победу «Манчестер Сити» в игре с «Вест Хэмом»

07 Августа 2022 • 20:26 Комментировать (1)
Вест Хэм
0:2
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» стартовал в новом чемпионате Англии выездным матчем с «Вест Хэмом». Если в игре за Суперкубок с «Ливерпулем» форвард Эрлинг Холанн был худшим на поле, то сегодня забивал только он один. На 36-й минуте норвежец реализовал пенальти, а в середине второго тайма забил и с игры, реализовав выход один на один с голкипером с передачи Кевина де Брёйне – 2:0.

Протокол игры  
Вест Хэм0:2Манчестер Сити
  36'Холанн Эрлинг (0:1)
  65'Холанн Эрлинг (0:2)
Фабьянски Лукаш 29' (Ареола Альфонс ( 29') Цоуфал ВладимирДжонсон БенЗума КуртКрессуэлл АаронСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродЛансини Мануэль 57' (Бенрахма Саид ( 57') Форнальс ПаблоАнтонио Майкл 57' (Скамакка Джанлука ( 57')
Запасные: Влашич НиколаЭшби ХаррисонОко-Флекс АрмостронгКовентри КонорДаунс ФлиннРэндолф Даррен
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАке НатанКанселу Жоау  45'Де Брёйне КевинРодри ЭрнандесГюндоган Илкай 78' (Альварес Хулиан ( 78') Фоден ФилХоланн Эрлинг 78' (Силва Бернарду ( 78') Грилиш Джек
Запасные: Палмер КоулМарез РиядФиллипс КэлвинОртега ШтефанУилсон-Эсбранд ДжошСтоунс Джон
07 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Эрлинг Холанн
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окончен Лестер 2:2 Брентфорд 2.02 3.60 3.55
окончен Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон 1.60 4.20 6.00
окончен Вест Хэм 0:2 Манчестер Сити 7.80 5.20 1.41
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