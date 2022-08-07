Холанн реабилитировался и принёс победу «Манчестер Сити» в игре с «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» стартовал в новом чемпионате Англии выездным матчем с «Вест Хэмом». Если в игре за Суперкубок с «Ливерпулем» форвард Эрлинг Холанн был худшим на поле, то сегодня забивал только он один. На 36-й минуте норвежец реализовал пенальти, а в середине второго тайма забил и с игры, реализовав выход один на один с голкипером с передачи Кевина де Брёйне – 2:0.