Холанн реабилитировался и принёс победу «Манчестер Сити» в игре с «Вест Хэмом»

«Манчестер Сити» стартовал в новом чемпионате Англии выездным матчем с «Вест Хэмом». Если в игре за Суперкубок с «Ливерпулем» форвард Эрлинг Холанн был худшим на поле, то сегодня забивал только он один. На 36-й минуте норвежец реализовал пенальти, а в середине второго тайма забил и с игры, реализовав выход один на один с голкипером с передачи Кевина де Брёйне – 2:0.
Протокол игры
|36'Холанн Эрлинг (0:1)
|65'Холанн Эрлинг (0:2)
Фабьянски Лукаш29' (Ареола Альфонс (29') •Цоуфал Владимир•Джонсон Бен•Зума Курт•Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш•Райс Деклан•Боуэн Джаррод•Лансини Мануэль57' (Бенрахма Саид (57') •Форнальс Пабло•Антонио Майкл57' (Скамакка Джанлука (57')
07 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).