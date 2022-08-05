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Чемпионат Италии. Серия А

Главный тренер «Наполи» Спаллетти перечислил сильные стороны потенциального новичка неаполитанцев Распадори

05 Августа 2022 • 10:58 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.35 3.65 2.08
15.08 19:30

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением о нападающем «Сассуоло» Джакомо Распадори, который в ближайшее время может перейти в неаполитанский клуб.

Ранее сообщалось, что 22-летний форвард попросил «Сассуоло» продать его в «Наполи» или «Ювентус».

По мнению Спаллетти, итальянец способен заменить бельгийского нападающего Дриса Мертенса, ранее покинувшего клуб на правах свободного агента.

«У него есть все характеристики, чтобы помочь нам. Молодой, сильный, универсальный во всех атакующих ролях. У него есть индивидуальность, которую мы немного потеряли при переходе от одного цикла к другому», — цитирует Спаллетти журналист Николо Скира.

В минувшем сезоне Распадори провёл в составе «Сассуоло» 38 матчей, забив 10 голов и отдав шесть результативных передач. Действующий контракт нападающего с его нынешним клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Италии в 28 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лучано Спаллетти Наполи Сассуоло Джакомо Распадори Трансферы футбола - лето 2022
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