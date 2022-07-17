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Кулибали назвал самого трудного оппонента среди нападающих в своей карьере

17 Июля 2022 • 01:36 Комментировать
Альмерия
...
Реал Мадрид
7.00 5.00 1.40
14.08 23:00

Новичок «Челси» Калиду Кулибали ответил на вопрос о своей самой сложной дуэли на футбольном поле.

31-летний центральный защитник перешёл из итальянского «Наполи» в лондонский «Челси» несколько дней назад. Трансфер обошёлся «синим» в 38 млн евро.

«Самый сложный оппонент, против которого мне доводилось играть? Карим Бензема», – заявил Кулибали.

Сенегалец защищал цвета «Наполи» с 2014 года. В сезоне 2016/17 неаполитанцы встретились с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, уступив со счётом 2:6 по сумме двух матчей. В тех поединках Бензема отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карим Бензема Наполи Калиду Кулибали
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