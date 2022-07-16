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Чемпионат Италии. Серия А

Анри перешёл в «Верону» официально

16 Июля 2022 • 12:11 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.15 3.70 2.15
15.08 19:30

Нападающий «Венеции» Тома Анри официально перешёл в «Верону», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

27-летний француз подписал с «Вероной» контракт до лета 2026 года. Сумма сделки на разглашается, но по информации журналиста Николо Скиры, футболист обошёлся его новому клубу в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне форвард провёл за «Венецию» 34 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. Ранее Футболист защищал цвета ряда французских, а также бельгийских клубов. К играм за сборную Франции нападающий не привлекался.  

Портал Transfermarkt оценивает Анри в 5 миллионов евро.   

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Венеция Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Тома Анри
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