Нападающий «Венеции» Тома Анри официально перешёл в «Верону», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

27-летний француз подписал с «Вероной» контракт до лета 2026 года. Сумма сделки на разглашается, но по информации журналиста Николо Скиры, футболист обошёлся его новому клубу в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне форвард провёл за «Венецию» 34 матча, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи. Ранее Футболист защищал цвета ряда французских, а также бельгийских клубов. К играм за сборную Франции нападающий не привлекался.

Портал Transfermarkt оценивает Анри в 5 миллионов евро.