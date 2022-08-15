Спаллетти похвалил Кварацхелию и сравнил с Кулибали другого новичка «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе своей команды в матче первого тура Серии А.
Неаполитанцы оказались сильнее «Вероны» – 5:2.
«В некоторых ситуациях было видно, что команда недостаточно опытна, хоть мы и выиграли с серьёзным преимуществом.
Кварацхелия временами был слишком наивен, но он отличный игрок с прекрасной техникой, – рассказывает наставник в интервью DAZN. – Он забил великолепный гол ударом головой – это явно не лучшее его качество. В целом же он способен стать ещё совершеннее.
Ким Мин Джэ сыграл потрясающе, очень уверенно. Иногда своей игрой он напоминал мне Калиду Кулибали», – заявил Спаллетти.
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