Спаллетти похвалил Кварацхелию и сравнил с Кулибали другого новичка «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о победе своей команды в матче первого тура Серии А.

Неаполитанцы оказались сильнее «Вероны» – 5:2.

«В некоторых ситуациях было видно, что команда недостаточно опытна, хоть мы и выиграли с серьёзным преимуществом.

Кварацхелия временами был слишком наивен, но он отличный игрок с прекрасной техникой, – рассказывает наставник в интервью DAZN. – Он забил великолепный гол ударом головой – это явно не лучшее его качество. В целом же он способен стать ещё совершеннее.

Ким Мин Джэ сыграл потрясающе, очень уверенно. Иногда своей игрой он напоминал мне Калиду Кулибали», – заявил Спаллетти.