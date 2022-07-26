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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» хочет подписать бывшего лидера «Наполи»

26 Июля 2022 • 10:58 Комментировать
Лацио
...
Болонья
1.57 4.20 5.60
14.08 19:30

Бывший нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Лацио», сообщает Goal.

Напомним, что в настоящий момент 35-летний бельгиец находится в статусе свободного агента. Президент неаполитанского клуба Аурелио де Лаурентис объяснил уход Мертенса высокими финансовыми запросами игрока.   

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны английских клубов — «Лидса» и «Ньюкасла».

Мертенс — лучший бомбардир в истории «Наполи», на счету которого 148 голов и 90 результативных передач в 397 проведённых матчах за итальянский клуб. Бельгиец защищал цвета неаполитанцев в период с 2013 по 2022 год.  

 

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Лацио Наполи Дрис Мертенс Трансферы футбола - лето 2022
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