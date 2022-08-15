Спаллетти высказался о дебюте Кварацхелии в Серии А

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал дебют новичка «Наполи» Хвичи Кварацхелии в рамках чемпионата Италии.

21-летний грузинский вингер попал в стартовый состав «Наполи» на матч первого тура Серии А против «Вероны». В основе также оказался и другой новичок неаполитанцев – Ким Мин Джэ.

«Хвича и Ким знают, как сходу зарекомендовать себя в команде – нужно просто во всей красе проявлять те качества, которыми владеешь лучше всего. Игрок, выступающий за «Наполи», должен сразу показать, что он подходит нам не только как футболист, но и как личность», – рассказал в предматчевом интервью DAZN Спаллетти.