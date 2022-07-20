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Чемпионат Италии. Серия А

Сын Диего Симеоне близок к переходу в «Наполи»

20 Июля 2022 • 00:01 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.20 3.70 2.15
15.08 19:30

Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне в ближайшее время может примерить футболку «Наполи».

27-летний аргентинец обозначен неаполитанцами в качестве замены Андреа Петанье. Симеоне уже согласовал с «Наполи» условия контракта, а переговоры между клубами в настоящий момент продолжаются. По данным инсайдера Николо Скиры, стороны близки к заключению сделки, по которой форвард перейдёт в «Наполи» на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

Джованни Симеоне стал автором 17 забитых мячей в 35 поединках прошедшего розыгрыша Серии А за «Верону». Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Наполи Джованни Симеоне Трансферы футбола - лето 2022
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ВЕРОНА НАПОЛИ
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