Сын Диего Симеоне близок к переходу в «Наполи»

Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне в ближайшее время может примерить футболку «Наполи».

27-летний аргентинец обозначен неаполитанцами в качестве замены Андреа Петанье. Симеоне уже согласовал с «Наполи» условия контракта, а переговоры между клубами в настоящий момент продолжаются. По данным инсайдера Николо Скиры, стороны близки к заключению сделки, по которой форвард перейдёт в «Наполи» на правах аренды с обязательством последующего выкупа.

Джованни Симеоне стал автором 17 забитых мячей в 35 поединках прошедшего розыгрыша Серии А за «Верону». Действующий контракт аргентинца рассчитан до 2026 года.