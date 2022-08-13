Каннаваро: «Главной проблемой «Наполи» станет замена Кулибали»

Бывший защитник мадридского «Реала» Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от выступлений «Наполи» в следующем сезоне. Напомним, что в это трансферное окно неаполитанцы потеряли защитника Калиду Кулибали, вратаря Давида Оспину, а также нападающих Дриса Мертенса и Лоренцо Инсинье.

«Главной проблемой станет замена Кулибали. Мне нравится Ким, но я бы предпочёл видеть его рядом с Калиду, а не отдельно. Я слышал, что в городе недовольны решениями руководства», – сказал Каннаваро в интервью Il Corriere dello Sport.

Напомним, что из «Наполи» также скоро должен уйти полузащитник Фабиан Руис, который находится в шаге от перехода в «ПСЖ».