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Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро: «Главной проблемой «Наполи» станет замена Кулибали»

13 Августа 2022 • 15:43 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.50 3.55 2.05
15.08 19:30
Бывший защитник мадридского «Реала» Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от выступлений «Наполи» в следующем сезоне. Напомним, что в это трансферное окно неаполитанцы потеряли защитника Калиду Кулибали, вратаря Давида Оспину, а также нападающих Дриса Мертенса и Лоренцо Инсинье.

«Главной проблемой станет замена Кулибали. Мне нравится Ким, но я бы предпочёл видеть его рядом с Калиду, а не отдельно. Я слышал, что в городе недовольны решениями руководства», – сказал Каннаваро в интервью Il Corriere dello Sport.

Напомним, что из «Наполи» также скоро должен уйти полузащитник Фабиан Руис, который находится в шаге от перехода в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Каннаваро Наполи Калиду Кулибали
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