«Наполи» установил клубный рекорд по количеству голов в первом матче сезона

Первый тур итальянской Серии А растянулся до понедельника, сегодня сыграл свой матч «Наполи», встретившийся в гостях с «Вероной». Матч шел на равных в первом тайме, но во второй половине встречи подопечные Лучано Спаллетти разыгрались и забили целых четыре безответных мяча.

Правда, один из них в итоге был отменен, но даже победа со счетом 5:2 стала для «Наполи» самой крупной в истории первых матчей сезона. Еще никогда ранее южане не забивали более четырех голов в первом матче сезона.

В прошлом году неаполитанская команда заняла третье место в турнирной таблице итальянского чемпионата Серии А.