Мертенс покинет «Наполи», это подтвердил и президент клуба

У 35-летнего нападающего Дриса Мертенса нет будущего в «Наполи», бельгийский футболист покинет итальянский клуб, сообщает Radio Kiss Kiss Napoli. Это в интервью журналистам радиостанции подтвердил Аурелио де Лаурентис, владелец и президент неаполитанского клуба.

Контракт Мертенса истекает в этом году, и продлевать его не будут. Футболист выступает за «Наполи» с 2013 года, за это время он успел стать лучшим бомбардиром в истории клуба, забив в общей сложности 148 голов.

Новый сезон чемпионата Италии в Серии А стартует 13 августа, в первом туре «Наполи» сыграет в гостях с «Вероной».