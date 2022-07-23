Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Мертенс покинет «Наполи», это подтвердил и президент клуба

23 Июля 2022 • 18:29 Комментировать
Верона
...
Наполи
3.20 3.70 2.13
15.08 19:30

У 35-летнего нападающего Дриса Мертенса нет будущего в «Наполи», бельгийский футболист покинет итальянский клуб, сообщает Radio Kiss Kiss Napoli. Это в интервью журналистам радиостанции подтвердил Аурелио де Лаурентис, владелец и президент неаполитанского клуба.

Контракт Мертенса истекает в этом году, и продлевать его не будут. Футболист выступает за «Наполи» с 2013 года, за это время он успел стать лучшим бомбардиром в истории клуба, забив в общей сложности 148 голов.

Новый сезон чемпионата Италии в Серии А стартует 13 августа, в первом туре «Наполи» сыграет в гостях с «Вероной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аурелио Де Лаурентис Наполи Дрис Мертенс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА НАПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июля
18:29 · Италия. Серия А
Мертенс покинет «Наполи», это подтвердил и президент клуба
15:17 · Италия. Серия А
Бонуччи: «Всё ещё надеюсь выиграть Лигу чемпионов»
15:15 · Италия. Серия А
Маротта рад возвращению «Биг Рома»
14:43 · Италия. Серия А
Аллегри назвал фаворита нового сезона Серии А
14:23 · Италия. Серия А
«Марсель» пытается купить трансферную цель «Милана»
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Милан» вновь вышел на связь с «Челси» по трансферу полузащитника
12:58 · Германия. Бундеслига
Бонуччи – о де Лихте: «Некоторые его фразы были неприятны»
12:33 · Италия. Серия А
Бонуччи: «Юве» готов вернуть Скудетто»
12:01 · Англия. Премьер-лига
Броя вряд ли перейдёт в «Вест Хэм» после трансфера Скамакки, игрок может остаться в «Челси»
11:52 · Италия. Серия А
В «Милане» опасаются, что трансфер де Кетеларе сорвётся
11:08 · Италия. Серия А
Ди Мария оценил уровень Погба
11:02 · Италия. Серия А
Аллегри: «Погба станет одним из символов «Ювентуса»
11:01 · Италия. Серия А
Маротта: «Дибала не был приоритетом «Интера», «Рома» – идеальное место для него»
10:42 · Италия. Серия А
«Барселона» может получить неожиданное усиление в атаку
09:18 · Италия. Серия А
«Мальорка» выкупила форварда «Лацио» официально
Все новости
Рекомендуем